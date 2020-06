Unwetterartige Regenfälle und Gewitter haben in der Nacht zu Sonntag in Thüringen für zahlreiche Rettungseinsätze gesorgt. So gingen überdurchschnittlich viele Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein, wie Sprecher sagten. Laut Polizei waren besonders der Westen, Norden und Süden Thüringens betroffen. Riesige Hagelkörner kamen in Westthüringen runter. Bildrechte: News5

Dutzende wetterbedingte Einsätze meldete die Landeseinsatzzentrale am Morgen. Dabei ging es vor allem um überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume und Lichtmasten sowie vollgelaufene Keller.

Überflutungen in Ostthüringen

In der Region Greiz gab es innerhalb einer Stunde 25 Liter Regen pro Quadratmeter. In Pößneck (Saale-Orla-Kreis) wurde die Feuerwehr zu einer Schule gerufen, weil Wasser ins Gebäude drang.

Schlammlawine in Nordthüringen

Die Straße zwischen Mühlhausen und Felchta war wegen einer Schlammlawine blockiert. Der Ort Felchta stand zu großen Teilen unter Wasser, Keller wurden regelrecht geflutet. Ein Gehweg wurde von dem Wassermassen weggerissen. Auch in Holungen im Eichsfeld standen weite Flächen unter Wasser. In Weißenborn-Lüderode im Eichsfeld schwoll der Bach "Eller" zu einem reißenden Fluss an. Zwischen Gerbershausen und Fretterode im Eichsfeld musste am Abend eine überspülte Straße gesperrt werden. Weißenborn-Lüderode im Eichsfeld Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus

Hagelschäden in Süd- und Westthüringen

Unpassierbare Straßen gab es auch bei Themar im Landkreis Hildburghausen und in Waltershausen im Landkreis Gotha. In Themar fielen dicke Hagelkörner vom Himmel und beschädigten unter anderem ein Kirchendach. Ein Supermarkt stand unter Wasser.

In Eisenach und Waltershausen kamen die Kanäle an ihre Grenzen, dort drückten die Wassermassen Gullideckel nach oben. Die Rettungsleitstelle im Wartburgkreis meldete schon am späten Abend fast 90 Einsätze. In Thal konnten Feuerwehrleute verhindern, dass ein Deich brach. In Wutha-Farnroda gab es umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und überspülte Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte weitere Gewitter und starke Regenfälle an.