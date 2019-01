Glättegefahr im Westen und Süden Thüringens

In West- und Südthüringen werden auch in der Nacht zum Donnerstag glatte Strassen erwartet (Symbolbild).

In West- und Südthüringen werden auch in der Nacht zum Donnerstag glatte Strassen erwartet (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochmorgen hatte es zahlreiche Glätteunfälle im Land gegeben. Allein auf den Autobahnen gab es fünf Karambolagen. Laut Landespolizeidirektion waren dabei auch Autos beteiligt, die trotz Schneefall mit Sommerreifen unterwegs waren. Die A38 musste bei Breitenworbis nach einem Unfall gesperrt werden. Auf der A4 bei Gotha stießen am Morgen mindestens sieben Fahrzeuge zusammen. Und auf A71 rutschte zwischen Suhl und Meiningen ein PKW in die Leitplanke. Insgesamt sechs Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Probleme gab es am Morgen zudem auf den Bundesstraßen. Unter anderem hingen auf der B281 bei Neuhaus am Rennweg etliche Laster auf schneeglatter Straße fest.