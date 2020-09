Kindermedienfestival "Goldener Spatz" geht an "Pfefferkörner"

Mit der Verleihung des Goldenen Spatzen an den Film "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" ist am Freitagabend das 28. Kindermedienfestival "Goldener Spatz" zu Ende gegangen. Der Regisseur des Streifens, Christian Theede, konnte auch den Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten in Empfang nehmen. Unter Corona-Bedingungen saß die Kinderjury diesmal erstmals in der 41-jährigen Geschichte des Festivals in Erfurt allein in einem Kinosaal - während das Publikum nebenan saß.