Kindermedienfestival "Goldener Spatz" Preise für beste Kinderfilme verliehen

Der Preis des MDR-Rundfunkrates für das beste Drehbuch ging an Jon Frickey für "Katzentage". Er erzählt die Geschichte des kleinen Jiro, der wegen eines Schnupfens zum Arzt geht. Der stellt eine seltsame Diagnose: Jiro hat Katzenschnupfen und muss demnach eine Katze sein. Während sein Vater sich mit dem unfassbaren Befund abfindet, hadert Jiro mit seiner vermeintlich wahren Identität. Haben die Erwachsenen Recht oder müsste er nicht eigentlich am besten wissen, wer und was er ist? Dieser skurrile Grundeinfall des Films und dessen unerwartete Wendungen nannte die Jury als Gründe für die Auszeichnung. Der Kurzfilm "Katzentage" halte Kinder und Erwachsene dazu an, das Thema Identität ernst zu nehmen und Schablonen zu hinterfragen, begründete die aus Mitgliedern von MDR-Rundfunkrat und MDR-Verwaltungsrat bestehende Jury ihre Entscheidung.