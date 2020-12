Die Weihnachtsgottesdienste in Thüringen sind in diesem Jahr oft nur mit Voranmeldung möglich. Die Kirchengemeinden haben für die Weihnachtsgottesdienste unterschiedliche Konzepte aufgestellt. Bei manchen Gemeinden können Besucher sich online für einen Gottesdienst anmelden, bei anderen reicht ein Telefonanruf, oder es gibt Formulare zum Ausfüllen im Gemeindebrief, wie in der Erfurter Thomasgemeinde.

Ein Auto-Gottesdienst auf dem Erfurter Messegelände. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel