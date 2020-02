Die Zahl der Grippe-Infektionen in Thüringen steigt weiterhin an. Wie das Gesundheitsministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, wurden allein in der ersten Februarwoche 605 Influenza-Fälle bekannt. Das waren etwa doppelt so viele wie in der Vorwoche und deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.