In Thüringen gibt es die ersten Grippe-Todesfälle in dieser Saison. Wie das Thüringer Sozialministerium mitteilte, starben zwei 45 und 86 Jahre alte Patienten. Ob sie an einer Vorerkrankung litten, ist nicht bekannt. Insgesamt stieg die Zahl der Erkrankungen in der zweiten Februarwoche deutlich an: In dem Zeitraum wurden 1.082 Influenza-Fälle bekannt.

Die Grippe hat in Thüringen im Jahr 2020 bisher zwei Todesopfer gefordert. Bildrechte: dpa