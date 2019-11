Das RKI erfasst die Zahlen jährlich in der Wintersaison ab Anfang Oktober wöchentlich. In den ersten vier Wochen gab es demnach in Thüringen nur wenig mehr gemeldete Krankheitsfälle als im Vorjahreszeitraum, seit Ende Oktober liegen die Zahlen sogar wieder gleichauf. Die meisten Krankheitsfälle betreffen Kinder im Alter bis 14 Jahre. Ende Oktober waren sieben Kindergartenkinder in einer Einrichtung im Saale-Holzland-Kreis am Influenza-A-Virus erkrankt.