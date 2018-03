Die kommissarische SPD-Landeschefin Heike Taubert reagierte dagegen erleichtert auf den Ausgang des Mitgliederentscheids. Taubert sagte MDR THÜRINGEN, die SPD müsse in der neuen Bundesregierung einen besonderen Auftrag übernehmen. Laut Taubert geht es dabei unter anderem um das Thema Arbeit. Viele Beschäftigte wüssten nicht, was mit der Digitalisierung auf sie zukomme. Hier müsse man die Menschen als SPD begleiten.

Der Thüringer Landtagspräsident Christian Carius (CDU) hat der SPD Respekt für ihr Votum für Regierungsverantwortung gezollt. Carius teilte am Sonntag mit, dass er das Ergebnis der Mitgliederabstimmung bei der SPD begrüße. Einer Abwehrhaltung gegen eine Große Koalition sei die Absage erteilt worden. Es verdiene großen Respekt, dass sich die Sozialdemokratie in schwierigen Zeiten ihrer staatspolitischen Verantwortung stelle.

Christian Carius Bildrechte: dpa

Klar sei aber auch, dass die Große Koalition nicht das Ziel an sich, sondern Mittel zum Zweck sei, um Deutschland in herausfordernden Zeiten gut zu regieren, sagte Carius. Er war am Sonntag der erste, der in Thüringen auf das SPD-Mitglieder-Votum reagierte.