Die Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen haben an der früheren innerdeutschen Grenze zwischen beiden Bundesländern an den Fall der Mauer vor 30 Jahren erinnert. Gemeinsam legten Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Linke) am Samstag Kränze auf der Werrabrücke zwischen dem thüringischen Treffurt-Großburschla und dem hessischen Wanfried-Heldra nieder. Dort erinnert eine neue Gedenktafel an die Opfer, die bei Fluchtversuchen aus der DDR ihr Leben verloren. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Thüringer Kollege Bodo Ramelow legen Kränze auf der Werrabrücke zwischen dem thüringischen Treffurt-Großburschla und dem hessischen Wanfried-Heldra nieder Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der Festakt hatte am Morgen mit einem ökumenischen Gottesdienst in Großburschla begonnen. Der thüringische Ort hat eine besondere Geschichte: Er liegt direkt im Grenzgebiet und durfte während der Teilung nur von Einwohnern oder mit Sondergenehmigung betreten werden. Nach der Kranzniederlegung liefen die Ministerpräsidenten zusammen nach Heldra in Hessen, wo ein Bürgerfest stattfindet. Auch in Großburschla war ein Fest geplant. Nahe Großburschla war der Grenzzaun am 13. November 1989 geöffnet worden. Blaskapelle auf dem Weg zum Bürgerfest aus Anlass des 30. Jahrestags des Mauerfalls in Großburschla im Wartburgkreis. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Hessen unterstützte Thüringen personell und finanziell

Aus Anlass der hessisch-thüringischen Feier erinnerte die Staatskanzlei in Erfurt an die beträchtliche Starthilfe durch das Nachbar-Bundesland nach dem Mauerfall. Fünf Jahre lang seien rund 250 Millionen D-Mark aus Hessen nach Thüringen geflossen. Ein entsprechendes Hilfsprogramm hatte der hessische Landtag bereits Anfang Dezember 1989 beschlossen. Die Mittel kamen unter anderem dem Gesundheitswesen, grenzüberschreitenden Straßenbauprojekten und dem Denkmalschutz zugute. Beispielsweise wurden Krankenhäuser mit medizinischer Ausrüstung unterstützt und bedrohte Bausubstanz in der Erfurter Altstadt gesichert.