Die Einzelhändler in Thüringen haben am Freitag einen Kundenansturm verzeichnet. Nach den Weihnachtstagen wurden laut Einzelhandelsverband vor allem frische Lebensmittel eingekauft und Gutscheine aus den Weihnachtsgeschenken eingelöst. Im Vergleich zum Vorjahr sind dem Verband zufolge die Umsätze im Dezember um zwei bis drei Prozent gestiegen.

Volle Parkplätze vor den Einkaufszentren und gut gefüllte Innenstädte zum Brückentag in Thüringen: Seit dem späten Vormittag wurden in Erfurt, Gera und in Leinefelde hauptsächlich Gutschein-Geschenke eingelöst und Frisches, wie Obst, Gemüse und Brot gekauft. Aber auch Dienstleister, wie zum Beispiel Optiker, waren gut besucht. Am freien Tag wurden Dinge erledigt, für die sonst die Zeit knapp ist. Viele Thüringer nutzen das sonnige Wetter für einen Innenstadtbummel. Das sorge bei den Händlern für gute Stimmung, sagte Arnold Senft Präsident des Handelsverbandes Thüringen. Das Geschäft in Thüringen laufe ähnlich gut wie im Rest Deutschlands, zwischen Ost und West gibt es, was das angeht, laut Handelsverband keine Unterschiede mehr.