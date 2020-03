Nach dem Willen der Grünen sollen Anja Siegesmund und Dirk Adams Minister in einer neuen rot-rot-grünen Regierung in Thüringen werden. Das hat der Landesvorstand nach einer Sitzung am Sonntag bekanntgegeben. Damit weicht die Partei von früheren Plänen ab. Vor der gescheiterten Wahl Bodo Ramelows (Linke) zum Ministerpräsidenten Anfang Februar war neben Siegesmund die frühere Justizministerin von Schleswig-Holstein, Anne Lütkes, für einen Platz am Kabinettstisch in Erfurt vorgesehen gewesen.