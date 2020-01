Die letzten Wochen standen für die Thüringer Grünen ganz im Zeichen von Verhandlungen. Zuerst wurde durch die Führungsspitze rund um Umweltministerin Anja Siegesmund und Landtagsfraktionschef Dirk Adams ein neuer Koalitionsvertrag mit Linke und SPD ausgehandelt. Danach standen mühsame Gespräche über den Zuschnitt und die Verteilung der Ressorts an. Bei denen die Grünen offenbar nicht ihre Sympathiewerte bei den Koalitionspartnern erhöhen konnten. Jedenfalls sprach SPD-Fraktionschef Matthias Hey danach von einem "planlosen Verhalten" der Grünen und "dreisten Szenen". Streitpunkt war unter anderem, dass die Grünen das Agrarressort für sich beanspruchten, was die Linke verhinderte.

Grüne weiter mit zwei Ministerien

Dennoch: Trotz des schwachen Landtagswahlergebnisses konnten die Grünen bei den Verhandlungen über die Ressorts wieder zwei Ministerien für sich gewinnen. Zum einen Umwelt- und Naturschutz, ergänzt um den Bereich Verbraucherschutz und Tierwohl. Zum anderen Justiz und Bürgerbeteiligung. Beim Parteitag in Apolda ist daher wohl damit zu rechnen, dass die gut 100 Delegierten dem Koalitionsvertrag mit Linke und SPD zustimmen und die Grünen damit der geplanten Minderheitsregierung beitreten.

Die bisherigen Landesssprecher Stephanie Erben und Denis Peisker werden abgelöst. Bildrechte: MDR/Johanna Hoffmeier Für Diskussionsbedarf dürften aber das Landtagswahlergebnis und die Wahl des neuen Landesvorstandes sorgen. Die bisherigen Landesssprecher Stephanie Erben und Denis Peisker waren für das schlechte Abschneiden verantwortlich gemacht worden - und hatten daher den Verzicht auf ihre Ämter erklärt. Das reicht aber möglicherweise nicht, um beim Parteitag eine Debatte über das Wahlergebnis zu verhindern. So hat etwa Christian Möller, einer der Bewerber für einen Landessprecherposten, angekündigt: "Besonders wichtig ist mir die Auswertung des grünen Wahldesasters bei der Landtagswahl..., damit wir schnell, offen und schonungslos auch die richtigen Schlüsse aus dem Debakel ziehen."

Warum sind die Grünen auf dem Land so schwach?

Laut Möller, der dem Kreisverband Erfurt angehört, muss dabei auch die Frage erörtert werden, warum die Grünen insbesondere in den ländlichen Regionen so schwach abgeschnitten haben. Hier müsse der neue Landesvorstand gegensteuern, zum Beispiel, indem er die Abgeordneten in den Kommunalparlamenten stärker unterstütze. Außerdem müsse die Medienarbeit besser werden.

Auch Bernhard Stengele, ein weiterer Bewerber für einen der Landessprecherposten, hält den ländlichen Raum für eine wichtige Baustelle künftiger grüner Politik. In den Gemeinden, Städten und Landkreisen leisteten die Mitglieder der Partei teils aufopferungsvolle Arbeit. Die Parteizentrale habe das zu wenig unterstützt. "Der Landesvorstand muss auf das Land gehen", fordert Stengele, der dem Kreisverband Altenburger Land angehört. Und daher nach eigener Einschätzung - falls er einen Landessprecherposten erhält - eine Art Bindegliedfunktion einnehmen könnte zwischen den starken Verbänden in den Städten und den Kreisverbänden auf dem Land.

Grüne Bewerberinnen aus Weimar und Erfurt

Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt (Links) und Laura Wahl. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Weitere Bewerber für die Landessprecherposten sind Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt aus Weimar und Laura Wahl aus Erfurt. Auch die 25-jährige Wahl möchte grüne Politik sichtbarer machen, etwa mit Kampagnen wie dem Kampf gegen das Insektensterben. Und die 26-jährige Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt stellt ebenfalls fest: "Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir die richtigen Ansätze haben - auch für das Leben im ländlichen Raum oder in kleineren Städten." Falls Wahl als Landessprecherin gewählt wird, ist allerdings unklar, wie lange sie dieses Amt ausüben kann. Die gebürtige Baden-Württembergerin hat Chancen, in den Thüringer Landtag nachzurücken. In diesem Fall müsste sie gemäß grünem Selbstverständnis, dass Amt und Mandat zu trennen sind, ihren Vorstandsposten abgeben.

Für Debatten beim Parteitag sorgen könnte auch die grünen-spezifische Regel, dass einer der beiden Landessprecherposten von einer Frau besetzt werden soll, der zweite Platz dagegen ein so genannter "offener Platz" ist, der auch von einem Mann besetzt werden kann. Laut Christian Möller sind nicht alle an der grünen Basis damit einverstanden, dass diese paritätische Besetzung Frau-Mann mit der Kandidatur von Wahl und Bohm-Eisenbrandt aufgegeben werden soll. Möller verweist zudem auf das Alter der beiden Frauen. Anders als diese jungen Bewerberinnen habe er bereits Erfahrung in der Parteiarbeit gesammelt, so der 53-jährige Möller. Auch der 56-jährige Stengele hält es für wichtig, bei der Besetzung des Landesvorstandes auf Alter und Erfahrung zu achten. Würde er als Landessprecher gewählt, so führt Stengele an, wären immerhin zwei Generationen im Vorstand vertreten.