In Thüringens Grenzregionen zu den Nachbarbundesländern erinnern noch mehr als 1.000 Relikte an die deutsche Teilung. Die Bestandaufnahme am Grünen Band ist nach Angaben der Stiftung Naturschutz fast abgeschlossen. Acht Gebietsbetreuer haben seit dem Jahresbeginn den 800 Kilometer langen Abschnitt fast komplett untersucht. Grenzzäune, Agentenschleusen und zugewachsene Sperrgräben wurden dabei entdeckt, aber auch versteckte Grenzsteine und viele der schwarz-rot-gelben DDR-Grenzsäulen.