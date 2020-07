Naturschutzprojekt an ehemaliger innerdeutscher Grenze "Grünes Band" nimmt Fahrt auf

30 Jahre nach dem Mauerfall hat in Thüringen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze eine Bestandsaufnahme begonnen. Das "Grüne Band", zugleich das einzige nationale Naturmonument im Freistaat, wird von der Stiftung Naturschutz Thüringen untersucht.

Im Auftrag des Landes entsteht für die 763 Kilometer des Grünen Bandes ein Entwicklungs- und Pflegeplan. Bis Jahresende soll zunächst alles erfasst sein, was es entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze gibt: seltene Pflanzen und Tiere wie Orchideen und Disteln, Schmetterlinge, Braunkehlchen, Eidechsen oder Rotmilane. Wege, Bäume, Wegweiser, Bänke werden genauso wie die zahlreichen Grenzrelikte aufgelistet. Dazu gehören Agentenschleusen, Grenztürme, Zäune, Beobachtungsposten und Grenzsäulen. Der Entwicklungsplan soll bis 2024 fertig sein.

Das Grüne Band ist auch ein Ort des Gedenkens. Bildrechte: picture alliance/dpa

Der 55-jährige Eichsfelder analysiert und betreut den Abschnitt zwischen Wahlhausen im Eichsfeld und Hörschel im Wartburgkreis. Bei seiner Arbeit am Band geht es nicht nur um seltene Biotope sondern vor allem um Erinnerungskultur. Es dürfe nicht vergessen werden, dass es 1.000 Tote an der innerdeutschen Grenze gegeben hat; allein 51 Menschen starben an der hessisch-thüringischen Grenze.