Die Grunderwerbsteuer bei Immobilienkäufen bleibt in Thüringen beim deutschlandweiten Spitzensatz von 6,5 Prozent. Die SPD, die innerhalb der rot-rot-grünen Koalition auf eine Senkung auf 5,0 Prozent gedrängt hatte, stellt ihre Forderung zurück.

Wohnungsbau in Thüringen - hier in Erfurt.

Wohnungsbau in Thüringen - hier in Erfurt.

Wohnungsbau in Thüringen - hier in Erfurt. Bildrechte: MDR/Jonathan Rupp

Thüringen nimmt aus der Grunderwerbsteuer jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag ein - mit steigender Tendenz. Gründe dafür sind die gewachsene Zahl an Grundstücksverkäufen und höhere Immobilienpreise vor allem in den Städten Jena, Weimar und Erfurt und deren Umfeld. Kritiker der hohen Grunderwerbsteuer, neben der Immobilienwirtschaft auch die AfD-Landtagsfraktion, sehen durch den hohen Steuersatz das Eigenkapital von Immobilienkäufern beschnitten und damit Investitionen in den privaten Wohnungsbau erschwert. Neben der Grunderwerbsteuer müssten Immobilienkäufer Notarkosten und oft auch noch Maklergebühren zahlen. Diese Kaufnebenkosten können nicht über Kredit finanziert werden.