Erst am Montag hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass Hortnerinnen, Erzieher und Grundschullehrer in der Impf-Reihenfolge vorrücken können. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte an das Personal der Kindereinrichtungen und Grundschulen appelliert, sich impfen zu lassen.