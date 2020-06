In Thüringen wird erneut über eine Gurtpflicht in Schulbussen diskutiert. Anlass ist der Unfall eines Schulbusses am Freitag in Gefell im Saale-Orla-Kreis, bei dem acht Kinder verletzt worden. Das Verkehrsministerium spricht sich deshalb für eine Gurtpflicht im reinen Schulbusverkehr aus.