Das Thüringer Infrastrukturministerium rechnet mit einem Preis von 70 Millionen Euro für den Mehrheitsanteil der Investmentfirma Benson Elliot an der Wohnungsbaugesellschaft GWB Elstertal in Gera. Das geht aus der Beschlussvorlage des Ministeriums für die Kabinettssitzung am Dienstag hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Das vertrauliche Papier ist den Mitgliedern der Landesregierung in den vergangenen Tagen per Boten zugestellt worden. Das Land plant, über eine Beteiligungsgesellschaft Eigentümer der Geraer Wohnungsgesellschaft zu werden. So sollen Mieter in Gera vor Spekulationsgeschäften geschützt werden. Der genaue Preis der Anteile soll später durch eine sogenannte Stichtagsbilanz ermittelt werden. Dabei handelt es sich um eine Bewertung der GWB Elstertal am Tag des Kaufs. Benson Elliot besitzt 74,9 Prozent an der GWB.