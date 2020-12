Die Tageszeitungen Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung sind am Mittwoch in ungewohnt dünner Ausgabe erschienen - ohne Lokalteil. Der Grund: Die Funke-Mediengruppe, zu der die drei Titel gehören, wurde am Dienstag nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs. "Davon betroffen sind bundesweit zahlreiche Systeme", sagte ein Sprecher am Dienstag.