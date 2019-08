Thüringen Mehr Computer-Attacken auf Stromnetze

Auch Umspannwerke, wie hier in Großschwabhausen, sind gefährdet.

Auch Umspannwerke, wie hier in Großschwabhausen, sind gefährdet.

Auch Umspannwerke, wie hier in Großschwabhausen, sind gefährdet. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Stromversorger werden auch in Thüringen immer öfter von Computer-Hackern attackiert. Ein Fachmann der TEN Thüringer Energienetze GmbH, des landesweit größten Verteilers, sprach von sehr vielen und zunehmenden Angriffen. Man habe sie bisher jedoch dank spezieller Sicherheitssysteme alle abwehren können. Das TEN-Stromnetz versorgt rund 342.000 Haushaltsanschlüsse.

Ähnlich äußerte sich auch der Verband kommunaler Unternehmen. Zuvor hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe davor gewarnt, die Stromversorgung in Deutschland könnte gezielt lahmgelegt werden. Besondere Sorge bereite die Gefahr, hieß es, dass die Versorgung durch Cyber-Angriffe ausgeschaltet werde.

Spätestens seit den erfolgreichen Attacken in der Ukraine wissen die deutschen Versorger, dass Hacker tatsächlich Stromnetze lahmlegen können. 2015 und 2016 gab es dort zwei Cyberangriffe, die erhebliche Stromausfälle zur Folge hatten. Bei der ersten Attacke 2015, kurz vor Weihnachten, waren Hunderttausende Haushalte für Stunden ohne Strom. Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate zurückgreifen. Fast 30 Umspannwerke waren betroffen. Hacker aus Russland wurden der gezielten Sabotage beschuldigt.

Gegen Cyberangriffe müssen Unternehmen sich besser schützen. Bildrechte: dpa

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat 1.001 Unternehmen zum Thema befragt und die Ergebnisse in der Studie "e-Crime in der deutschen Wirtschaft 2019" zusammengefasst. Darin heißt es, dass 39 Prozent der befragten Firmen schon von e-Crime betroffen waren.



Die Bereitschaft, in die Prävention von e-Crime zu investieren, sei allerdings nach wie vor gering. Die Folge: Delikte blieben häufig unentdeckt und Täter unerkannt - nach wie vor werden der Studie zufolge viele Fälle von e-Crime nur zufällig entdeckt.