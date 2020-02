Grüne: "Großartiges Ergebnis"

Thüringens Grünen-Sprecher Bernhard Stengele Bildrechte: MDR/Bernhard Stengele

Die Reaktionen auf die Hamburg-Wahl fallen in Thüringen sehr unterschiedlich aus. Der Landessprecher der Thüringer Grünen, Bernhard Stengele, sprach von einem großartigen Ergebnis für seine Partei. Es sei sagenhaft, dass die Grünen in Hamburg ihr Ergebnis mehr als verdoppeln konnten. Inwieweit die Situation in Thüringen auf Hamburg eingewirkt habe, lasse sich nur schwer einschätzen. Stengele sagte MDR THÜRINGEN, er sei befriedigt, dass die AfD voraussichtlich nicht wieder ins Parlament komme.

SPD: "Strahlender Wahlsieg"

SPD-Chef Wolfgang Tiefensee Bildrechte: dpa

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee gratulierte dem - so wörtlich - "strahlenden Wahlsieger" von der SPD. Die SPD habe es geschafft, eine große Vielfalt an politischen Themen zu vermitteln. Dabei habe man die Arbeitnehmer genauso im Blick gehabt wie die Arbeitgeber, die Stärke des Rechtsstaates genauso wie die soziale Seite. Auf die Frage, ob Thüringen eine Rolle gespielt habe, sagte Tiefensee: "Hamburg ist weit weg".

CDU: "Verluste nicht überraschend"

CDU-Generalsekretär Raymond Walk Bildrechte: Raymond Walk

Der Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte, die Verluste für die CDU kämen nicht überraschend. In Hamburg habe es keine Wechselstimmung gegeben. In letzter Zeit sei auch nicht jede Wortmeldung aus Berlin hilfreich gewesen. Auch die schwierige Situation in Thüringen habe nicht dazu beigetragen, die Gesamtwahrnehmung der Union zu verbessern.

Linke: "Klarer Zusammenhang zu Thüringen"

Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: DIE LINKE im Thüringer Landtag/Susanne Hennig-Wellsow

Die Landeschefin der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sieht die Wahlergebnisse in Hamburg in klarem Zusammenhang mit der Thüringer Politik. Das Zittern der FDP um den Einzug ins Parlament sei eine direkte Auswirkung der politischen Lage im Freistaat. Dass die AfD den Einzug ins Parlament wohl nicht schaffen werde, sei ein großer Erfolg. Außerdem lobte Hennig-Wellsow die hohe Wahlbeteiligung.

FDP: "Keine Folge der Lage in Thüringen"

Der stellvertretende FDP-Vorsitzender Gerald Ulrich Bildrechte: FDP

Der FDP-Vize in Thüringen, Gerald Ulrich, rechnet damit, dass seine Partei den Einzug ins Hamburger Landesparlament schafft. Dass die FDP Stimmen verlor, sei aber keine Folge der politischen Lage in Thüringen. Falls es doch so sein sollte, könnten Historiker erst in zehn oder zwanzig Jahren darüber urteilen.

AfD: "Leuten in Hamburg geht es zu gut"

AfD-Sprecher Stefan Möller Bildrechte: MDR/Stefan Möller

Der Landessprecher der Thüringer AfD, Stefan Möller, sprach von einem traurigen Ergebnis für die AfD. Als Ursache für den Stimmverlust führt Möller eine - so wörtlich - "Schmutzkampagne" gegen die AfD nach dem Anschlag in Hanau an. Außerdem sagte er, den Leuten in Hamburg gehe es zu gut, da könne man sich Ideologien noch leisten. Einen Zusammenhang mit der Situation im Thüringer Landtag schließt er aus.