Nach bisherigen Plänen will die Landesregierung in diesem Jahr 1,8 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Voigt kritisierte den rot-rot-grünen Haushaltsentwurf erneut scharf. Er monierte vor allem aus seiner Sicht fehlende Vorschläge für Einsparungen und zur Verschlankung von Bürokratie.

"Valium und Trostpflaster für die Wunden, die sich Grüne, SPD und Linke in den zähen Verhandlungen geschlagen haben", so nennt es Voigt. Konkrete Einspar-Möglichkeiten möchte die CDU noch nicht nennen, jetzt müssten die Abgeordneten erst mal Einzelpläne lesen. Statt wie versprochen im Juli sei der Entwurf erst jetzt an die Oppositionsparteien gegeben worden.

In ihrem nun in Ilmenau beschlossenen Papier fordert die CDU unter anderem, eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern. Außerdem solle die September-Steuerschätzung in den Haushaltsentwurf einfließen.