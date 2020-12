Der Haushaltsausschuss des Thüringer Landtags hat den Weg für die Verabschiedung des Landesetats 2021 frei gemacht. Der Ausschussvorsitzende Volker Emde (CDU) sagte nach einer Sitzung am Freitag, der Landtag werde den Haushalt in einer Beratung am 21. Dezember beschließen. Darauf hätten sich die Fraktionen von CDU, Linke, SPD und Grünen geeinigt.

Landtagssitzung im Parksaal des Steigerwaldstadion (Archivfoto) Bildrechte: dpa