Haushaltsklausur Landesregierung will Neuverschuldung von 1,82 Milliarden Euro

Mit einer Neuverschuldung in Höhe von 1,82 Milliarden Euro will die Thüringer Landesregierung auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reagieren. Auf diesen Kompromiss einigte sich das Kabinett nach Beratungen mit Vertretern der Regierungsfraktionen am Dienstag auf Schloss Ettersburg bei Weimar.