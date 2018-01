Finanzministerin Heike Taubert Bildrechte: dpa

Mit 10,7 Milliarden Euro ist der Landesetat in den zwei Jahren so hoch wie noch nie in der Geschichte des Freistaats. Im Vergleich zu 2017 steigt er dank hoher Steuereinnahmen und der Auflösung eines Großteils der Rücklagen. Wegen der kräftig sprudelnden Steuereinnahmen ist das laut Rot-Rot-Grün ohne Neuverschuldung möglich. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kündigte an, die Landesschulden bis zum Jahr 2019 um 500 Millionen Euro abbauen zu wollen.



Ramelow sagte, trotz Schuldenabbaus investiere das Land viel mehr Geld als in der Vergangenheit beispielsweise in Schulen. Insgesamt machten diese Investitionen am Haushalt jährlich rund 1,6 Milliarden Euro aus. Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, "unser Ziel ist es, das Leben der Menschen besser zu machen". SPD-Fraktionschef Matthias Hey sprach von der ersten Thüringer Regierung seit der Wiedervereinigung, die über ihre gesamte Amtszeit keine neuen Schulden aufnehme.