Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland hat die Haushaltspläne der Thüringer Landesregierung in Bezug auf die freien Schulen scharf kritisiert. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Marco Eberl reichen die im Haushaltsplan für das kommende Jahr vorgesehenen 183 Millionen Euro nicht aus.

Laut Eberl hatten sich die freien Schulen und das Bildungsministerium in monatelangen Gesprächen auf rund 217 Millionen Euro verständigt. Für die geplanten Kürzungen von 34 Millionen Euro im Haushaltsplan findet Eberl starke Worte: "inakzeptabel", "unverantwortlich", "eine Provokation". Monatelange Gespräche zwischen der Stiftung, Parteien und dem Bildungsministerium seien am Kabinettstisch weggewischt worden. Mit den jetzt vorgesehenen Geldern könnten Lehrer nicht angemessen bezahlt werden, Schulgelder müssten drastisch erhöht werden.

Eberl schloss nicht aus, gegen die Pläne juristisch vorzugehen, sollten sie so im Thüringer Landtag verabschiedet werden. Er kündigte Gespräche unter anderem mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an.

Aktuell gehen rund 5.000 Schüler an die 18 Schulen der Stiftung. Die evangelische Schulstiftung ist damit der größte freie Schulträger in Thüringen. Etwa jeder zehnte Thüringer Schüler geht an eine freie Schule. Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Freistaat insgesamt gut 195.000 Kinder und Jugendliche an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet.