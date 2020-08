Laut dem TA-Bericht will das Kabinett den Haushalt am 25. August beschließen, die Beratung im Landtag könnte dann am 4. September beginnen. Mangels eigener Mehrheit sind Linke, SPD und Grüne im Parlament auf die Zustimmung der Opposition zum Etat angewiesen. CDU-Fraktionschef Mario Voigt hatte bereits harte Verhandlungen angekündigt. Wie die Thüringer Allgemeine weiter berichtet, ist deshalb Ende August ein Gespräch zwischen Voigt, Taubert und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geplant.