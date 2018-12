Thüringer Kabinett will Landeshaushalt 2020 schon im Januar beschließen

Die Thüringer Landesregierung drückt in Sachen Haushalt 2020 aufs Tempo. Wie das Finanzministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, will das Kabinett den Haushaltsentwurf bereits am 15. Januar beschließen. Ende Januar soll er dann in den Landtag eingebracht werden. Spätestens im Sommer will Rot-Rot-Grün den Haushalt durchs Parlament bringen und damit noch vor der Landtagswahl im Herbst.