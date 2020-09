Thüringer Haushalt CDU-Fraktion: Erst Rücklage aufbrauchen, dann Schulden machen

CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt, hier beim MDR-THÜRINGEN-Sommerinterview mit Lars Sänger. Bildrechte: MDR/David Dienemann

"Valium und Trostpflaster für die Wunden, die sich Grüne, SPD und Linke in den zähen Verhandlungen geschlagen haben", so nennt es Voigt. Konkrete Einspar-Möglichkeiten möchte die CDU noch nicht nennen, jetzt müssten die Abgeordneten erst mal Einzelpläne lesen. Statt wie versprochen im Juli sei der Entwurf erst jetzt an die Oppositionsparteien gegeben worden. In ihrem nun in Ilmenau beschlossenen Papier fordert die CDU unter anderem, eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern. Außerdem solle die September-Steuerschätzung in den Haushaltsentwurf einfließen.