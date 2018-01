Finanzministerin Heike Taubert Bildrechte: IMAGO

Die 59-Jährige war unter anderem fünf Jahre lang Sozialministerin in der CDU-SPD-Regierung der zurückliegenden Wahlperiode und ging für die SPD bei der Landtagswahl 2014 als Spitzenkandidatin ins Rennen. Die Ostthüringerin hat einen Abschluss als Diplomingenieurin für Informationstechnik und begann ihre politische Karriere 1990 in der Kommunalpolitk mit Verwaltungsstationen in Ronneburg sowie später in den Kreisen Greiz und Saale-Orla. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.



Die neue Partei-Chefin will ihr Amt nur übergangsweise ausüben: Im Sommer will die SPD bei einem Parteitag den gesamten Vorstand neu wählen. Trotzdem steht Taubert in den kommenden Monaten vor einer schweren Aufgabe: In der Thüringer SPD gärt es, unter anderem wegen des schlechten Ergebnisses bei der Bundestagswahl und wegen des Scheiterns der Gebietsreform im Freistaat. Bausewein war dabei zuletzt auch innerhalb der Partei heftig kritisiert worden. Beim Parteitag der SPD im Dezember hatten Genossen Bausewein sogar vorgehalten, ein rot-lackierter CDU-ler zu sein. Bausewein selbst sagte, dass er nicht wegen der parteiinternen Kritik zurücktrete. Vielmehr wolle er sich voll und ganz auf seine Aufgaben als Oberbürgermeister von Erfurt konzentrieren. Im Frühjahr tritt er bei den Kommunalwahlen wieder an.