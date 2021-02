Die Vorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, will im Fall ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden ihre Ämter in der Landespartei abgeben. Hennig-Wellsow sagte MDR THÜRINGEN am Sonntag, sie werde dann den Landes- und Fraktionsvorsitz aufgeben. Einen genauen Zeitpunkt nannte sie nicht. Außerdem kündigte sie an, als Bundesvorsitzende der Linken im September auch für den Bundestag kandidieren zu wollen.

Am kommenden Samstag stellt sich Hennig-Wellsow für den Vorsitz der Bundespartei zur Wahl. Mit ihr kandidiert die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler für die Doppelspitze der Linken. Die bisherigen Linke-Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger wollen nicht wieder für diese Ämter kandidieren. Der Bundesparteitag der Linken findet online am 26. und 27. Februar statt.

In einem Interview mit der Zeitung Thüringer Allgemeine sagte Hennig-Wellsow laut Vorabmeldung der Zeitung, sie würde auch für eine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Herbst in Thüringen zur Verfügung stehen - "falls das die Landespartei wollte". Zur Frage nach möglichen Nachfolgern an der Spitze von Partei und Landtagsfraktion in Thüringen sagte sie der Zeitung, man sei personell gut aufgestellt. Sie habe beispielsweise in der Partei mit Heike Werner und Steffen Dittes und in der Fraktion mit Katja Mitteldorf und Ronald Hande "hervorragende Stellvertreterinnen". "Das würde sich finden."