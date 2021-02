Eher zögerlich tritt sie am 4. September vergangenen Jahres in das Licht der Kamera-Scheinwerfer, den Blick etwas verlegen und unsicher suchend. In wenigen Augenblicken wird Susanne Hennig-Wellsow - in der Empfangshalle der Thüringer Linke-Landesgeschäftsstelle in Erfurt - ihre Kandidatur für den Vorsitz der Bundespartei erklären . Wer die 42-Jährige bei diesem Auftritt sieht, spürt: Hier greift noch kein routinierter Politik- und Medienprofi nach den Sternen. Hennig-Wellsows natürliches, unprätentiöses Auftreten mag wohl auch ein Grund für ihre Beliebtheit an der Thüringer Parteibasis sein.

Geboren wurde Susanne Hennig-Wellsow am 13. Oktober 1977 in Demmin im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Ein Kind der DDR-Zeit also - wie so viele Mitglieder ihrer Partei. Seit Mitte der 80-er Jahre lebt sie in Erfurt, macht mit 19 Jahren Abitur am hiesigen Sportgymnasium. Danach Studium der Erziehungswissenschaften, mit 25 Jahren Eintritt in die damalige PDS. Schon ein Jahr später wurde Susanne Hennig-Wellsow als jüngste Abgeordnete in den Thüringer Landtag gewählt, dem sie bis heute als Fraktionsvorsitzende angehört.