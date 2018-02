Die rechtliche Situation Ein Grundstück bzw. Flurstück gilt im Rechtssinne dann als herrenlos, wenn der oder die Eigentümer das Eigentum daran aufgegeben haben. Gemäß § 928 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) kann das Eigentum an einem Grundstück dadurch aufgegeben werden, dass der Eigentümer den Verzicht dem Grundbuchamt gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch eingetragen wird.



Dem Fiskus des Landes, in dem das Grundstück liegt, steht gemäß § 928 Abs. 2 BGB das Recht zur Aneignung des aufgegebenen Grundstücks zu. Er erwirbt das Eigentum dadurch, dass er sich als Eigentümer in das Grundbuch eintragen lässt.



Die herrenlosen Grundstücke werden von den Grundbuchämtern nicht statistisch erfasst. Im Liegenschaftskataster sind 350 Flurstücke ohne Eigentümer registriert. Diese Flurstücke haben eine Gesamtfläche von 388.616 Quadratmeter.