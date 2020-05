Himmelfahrt Mehr Kontrollen beim Bollerwagenziehen in ganz Thüringen

Wegen der Corona-Pandemie ist ein Ausflug im großen Freundeskreis in diesem Jahr nicht erlaubt. Ein Alkohol- der Bollerwagenverbot am Männertag gibt es in Thüringen aber nicht.

Auch der Ilm-Kreis hat Besuche der Ordnungsämter in Gaststätten und Biergärten angekündigt, um insbesondere die Hygieneschutzkonzepte zu überprüfen. Dasselbe gilt für Jena und Gera. So hieß es aus Jena, in der Stadt seien mehrere Kontroll-Teams unterwegs. In Südthüringen wird vor allem am Bergsee Ebertswiese, im Wandergebiet Knüllfeld bei Steinbach-Hallenberg, an der Geba und am Pleß nach Verstößen Ausschau gehalten. Auch Wanderer müssen sich an die Infektionsbestimmungen halten.