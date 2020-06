Hirte, der selbst Bundestagsabgeordneter ist, hatte am Vormittag an einer CDU-Fraktionsklausur im Thüringer Landtag teilgenommen. Fraktionschef Mario Voigt hatte das Treffen angesetzt, um mit den Abgeordneten das Vorgehen in den kommenden Monaten zu beraten. Voigt sagte, die Fraktion wolle Wirtschaft, Sozial- und Familienpolitik sowie die Stärkung der Kommunen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen und dazu parlamentarische Initiativen starten. Es gehe angesichts der Corona-Krise vor allem darum, Arbeitsplätze in Thüringen zu sichern. Voigt sagte, er stelle fest, dass es der Rot-Rot-Grün schwerfalle, Thüringen aus der Krise herauszuführen.