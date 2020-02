Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zog eine Einladung an den Ostbeauftragten für eine im Oktober geplante Veranstaltung wieder zurück. "Nachdem Sie gestern auf Twitter die Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsident von Thüringen - und damit auch die Umstände - begrüßt haben, sehen wir von einer gemeinsamen Veranstaltung zum Thema 'Tarifbindung, sozialen Zusammenhalt und Demokratie stärken' am 9. Oktober 2020 in Erfurt ab", schrieb DGB-Vorstand Stefan Körzell an Hirtes Adresse.