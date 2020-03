Der frühere Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, will Vorsitzender des Thüringer CDU-Landesverbandes werden. Das teilte der Bundestagsabgeordnete aus dem Wartburgkreis am Dienstagabend auf "Twitter" mit. Hirte ist bisher der einzige Kandidat für das Amt. Der neue Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Mario Voigt hatte sich bereits öffentlich für ihn ausgesprochen. Der derzeitige Landeschef Mike Mohring will nach starker innerparteilicher Kritik an seinem Agieren nach der Thüringer Landtagswahl nicht erneut kandidieren.