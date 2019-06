10:30 Uhr | Wetterdienst rechnet mit Rekordwerten

Der Deutsche Wetterdienst DWD rechnet am Mittwoch mit einer extremen Hitzebelastung bei Höchstwerten von 33 Grad in Leinefelde und bis zu 38 Grad im Raum Jena, selbst am Rennsteig um 30 Grad. Damit vielerorts neue Hitzerekorde wahrscheinlich.

8:30 Uhr | Feuerwehr Gera verteilt Wasser

In Gera dürfen die Menschen sich auf Abkühlung durch die Feuerwehr freuen: An zwei Orten in der Innenstadt bieten die Feuerwehren am Nachmittag Wasserspiele an. Außerdem sollen an einer "Wasserbar" kostenlos Wasserbecher verteilt werden. Der Mittwoch dürfte der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle werden.

8:00 Uhr | Höchsttemperaturen bis 37 Grad in Sicht

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll es bis zu 37 Grad heiß werden. Bereits gestern stiegen die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke. In Rudolstadt wurden 35,5 Grad gemessen. Wegen der Hitze zieht es viele Wintersportler in die Kälte der Oberhofer Skihalle. Wie ein Sprecher des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum mitteilte, sind in dieser Woche Nationalteams aus Russland, Belgien und Tschechien zum Training in der Halle. Dort herrschen konstante vier Grad minus.

7:00 Uhr | Ab Donnerstag angenehmer

Am Donnerstag und Freitag wird es vorübergehend deutlich angenehmer und auch in den Nächten wieder frischer. Bis auf mögliche vereinzelte Hitzegewitter am heutigen Abend ist Regen weiterhin nicht in Sicht, wodurch auch die Waldbrandgefahr die höchste Warnstufe erreicht hat. Am Wochenende kommt die heiße Luft dann noch einmal zurück.

26.05.2019 |

4:00 Uhr | Raupenplage breitet sich in Gera aus

Die auch durch die Hitze begünstigte Schwammspinner-Raupe hat sich rund um Gera weiter ausgebreitet. Eine Sprecherin der Stadt sagte, dass die Tiere mittlerweile in fünf weiteren Ortsteilen aufgetreten sind. Sie seien vereinzelt in Büschen und auf Gehwegen gesehen worden. Einen massenhaften Befall mit Millionen Raupen wie im Ortsteil Liebschwitz gebe es allerdings nicht. Seit mehr als drei Wochen kämpfen dort die Anwohner gegen die schwarzbraunen Raupen. Sie fressen Pflanzen in den Gärten ab und kriechen an Häuserwänden hoch. Die Raupen verpuppen sich gewöhnlich bis spätestens Anfang Juli. Am Mittwochabend will die Stadt zum aktuellen Stand der Raupenplage informieren.

25.05.2019 |

20:00 Uhr | Bergwallfahrt wegen Hitze abgesagt

Die für Mittwoch geplante traditionelle Bergwallfahrt der Caritas auf den Kerbschen Berg bei Dingelstädt muss erstmals seit den 1990er Jahren abgesagt werden. Grund sind aktuelle Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes, wie das Bistum Erfurt mitteilte. An der Wallfahrt, die alle zwei Jahre stattfindet, nehmen traditionell etwa 700 Menschen teil, darunter viele mit Behinderungen. In diesem Jahr sollte das Treffen unter dem Motto "Gottes Segen hat überall Empfang" stehen. Ob die Wallfahrt nachgeholt wird, sei noch nicht entschieden, hieß es von der Caritas.

17:00 Uhr | Brand in Remptendorf

Am Dienstagnachmittag ist es bei Remptendorf im Saale-Orla-Kreis zu einem Flächenbrand gekommen. Nach Polizeiangaben hatten Zeugen aufsteigendem Rauch bemerkt, dass ca. 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen standen. Vier Feuerwehren konnten am Abend das Feuer an der Brandstelle bei Karolinfeld löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf Brandstiftung.