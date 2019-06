14:45 | Erhöhte Waldbrandgefahr in ganz Thüringen

In Thüringen gilt aktuell fast flächendeckend die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4, gleichbedeutend mit einer hohen Waldbrandgefahr. In dieser Gefahrenstufe können laut Thüringenforst Waldgebiete abgesperrt werden genauso wie öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen. Nur noch wenige Forstämter weisen die Gefahrenstufe 3 aus - das sind im Norden die Forstämter Hainich-Werratal und Heiligenstadt und im Süden die Forstämter zwischen Schmalkalden und Neuhaus.

Genauere Informationen für einzelne Gebiete finden Sie hier auf der Website von Thüringenforst.

13:45 | Temperaturen bei 36 Grad - Zeit für eine Abkühlung

Zur Mittagszeit haben die Temperaturen in einigen Teilen Thüringens die 35-Grad-Marke überschritten. Auf der Sternwarte in Jena misst das Thermometer zurzeit 36 Grad, In Weimar, Altenburg und Artern immerhin 35. In Neuhaus am Rennweg ist es mit 29 Grad momentan noch am kühlsten, die höchsten Temperaturen werden allerdings erst am späteren Nachmittag erwartet. Zeit also, sich schon einmal Gedanken über Abkühlungsmöglichkeiten zum Feierabend zu machen - ein Ausflug an den See oder in eines der länger geöffneten Freibäder scheint nicht die schlechteste Idee zu sein. Bildrechte: dpa

10:30 Uhr | Wetterdienst rechnet mit Rekordwerten

Der Deutsche Wetterdienst DWD rechnet am Mittwoch mit einer extremen Hitzebelastung bei Höchstwerten von 33 Grad in Leinefelde und bis zu 38 Grad im Raum Jena, selbst am Rennsteig um die 30 Grad. Damit sind vielerorts neue Hitzerekorde wahrscheinlich. Der gestrige Dienstag ist in der Region Jena der wärmste 25. Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war Jena mit 35,6 Grad der wärmste Ort in Thüringen.

8:30 Uhr | Feuerwehr Gera verteilt Wasser

In Gera dürfen sich die Menschen auf Abkühlung durch die Feuerwehr freuen: An zwei Orten in der Innenstadt bieten die Feuerwehren am Nachmittag Wasserspiele an. Außerdem sollen an einer "Wasserbar" kostenlos Wasserbecher verteilt werden. Der Mittwoch dürfte der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle werden.

8:00 Uhr | Höchsttemperaturen bis 37 Grad in Sicht

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll es bis zu 37 Grad heiß werden. Bereits gestern stiegen die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke. In Rudolstadt wurden 35,5 Grad gemessen, in Jena sogar 37,4 Grad - der höchste Wert in Thüringen. Wegen der Hitze zieht es viele Wintersportler in die Kälte der Oberhofer Skihalle. Wie ein Sprecher des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum mitteilte, sind in dieser Woche Nationalteams aus Russland, Belgien und Tschechien zum Training in der Halle. Dort herrschen konstante vier Grad minus.

7:00 Uhr | Ab Donnerstag angenehmer