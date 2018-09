Thüringen: Heißer Sommer: Genug Nahrung für Eichhörnchen

Wie der Sprecher der Landesforstanstalt Thüringenforst, Horst Sproßmann, sagte, haben Eichhörnchen einen reich gedeckten Tisch. Allein bei der Eiche wird in dieser Saison mit zehn Tonnen Saatgut gerechnet. Auch Wildschweine, Hasen, Rehe und Hirsche profitieren von der guten Blüte im Frühjahr. Eine zusätzliche Fütterung im Wald sei daher nicht notwendig. Die Nahrungsbeschaffung bereite in Thüringen keine Probleme. In anderen Bundesländern sehe das teilweise anders aus.

Die Ernte bei Eicheln ist in diesem Jahr besonders gut. Bildrechte: Colourbox.de

Ähnlich bewertet der Naturschutzverband Nabu die Lage. Zwar seien in manchen Regionen Hasel- und Walnüsse innen verdorrt. Doch die große Menge mache das wieder wett, sagte Sprecher Jürgen Ehrhardt. Auch in Städten sei ein Zufüttern nur bei wirklich akutem Nahrungsmangel nötig. Allerdings könne man weiterhin Säugetieren, Vögeln und Insekten mit Vogeltränken ein zusätzliches Wasserangebot zur Verfügung stellen. Die Tiere hatten während der anhaltenden Hitzeperiode ihre Lebensgewohnheiten umgestellt und ihre Aktivitäten in die Morgen- und Abendstunden verlegt, so die Forstexperten.