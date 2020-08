Auf die Sommerhitze eingestellt sind die Heißluftballonfahrer, die am Freitagabend in Heldburg ihren coronabedingt in diesem Jahr einzigen Wettbewerb in Deutschland aufnehmen wollten. "Bei Hitze fahren Ballone ohnehin nur in den frühen Morgen- und den Abendstunden", sagte eine Sprecherin des Ballonsportclubs Thüringen am Freitag.