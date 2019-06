Im Thüringer Becken werden zur Wochenmitte bis zu 35 Grad erwartet (Symbolbild). Bildrechte: colourbox

Die Hitzewelle beschert Schülern in Thüringen kürzere Schultage. Zahlreiche Schulen haben hitzefrei oder verkürzte Unterrichtsstunden angekündigt - in beiden Fällen können die Kinder früher nach Hause gehen. Eine zentrale Festlegung gibt es laut Thüringer Bildungsministerium nicht - die Schulen können selbst entscheiden.



Im Thüringer Becken werden zur Wochenmitte bis zu 35 Grad erwartet. Die hohen Temperaturen machen jedoch zunehmend den Straßen zu schaffen. Tagelange Höchstwerte können den Belag weich und damit zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer machen. Aus dem Landesamt für Bau und Verkehr in Erfurt hieß es, Kontrolleure seien in allen Kreisen unterwegs. Auch die Waldbrandgefahr steigt weiter an. Schon jetzt haben viele Thüringer Forstämter die zweithöchste Gefahrenstufe 4 ausgerufen.