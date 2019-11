In Thüringen haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums in diesem Jahr bislang 22 Menschen neu mit dem Aids-Erreger HIV infiziert. Die Zahl beruhe auf Schätzungen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI), sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Zahl der Neuinfektionen in Thüringen niedrig. Im Vorjahr waren es 45, wie die Thüringer Landesvereinigung für Gesundheitsförderung mitteilte.