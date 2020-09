Im kommenden Wintersemester müssen etwa drei Viertel der Studierenden in Thüringen online an Vorlesungen und Seminaren teilnehmen. Der Vorsitzende der Hochschulpräsidentenkonferenz, Walter Rosenthal, sagte MDR THÜRINGEN, die Räume könnten wegen der Corona-Schutzvorschriften nur zu einem Viertel belegt werden. Damit könnten nur rund 25 Prozent der Studierenden an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Sie soll es vor allem für die Erstsemester geben.

Nach Angaben von Tiefensee hält sich Zahl der Studierenden in Thüringen auf hohem Niveau. So habe sich die Zahl der Studienanfänger in Thüringen zwischen 1995 und Ende der 2000er Jahre von 5.800 auf über 11.000 nahezu verdoppelt. Seitdem liege sie konstant bei knapp 10.000 Studienanfängern pro Jahr, obwohl die Zahl der Abiturienten in diesem Zeitraum von 8.400 auf knapp 6.000 deutlich gefallen sei.