Die Hochwasserlage in Thüringen hat sich vor dem Wochenende in den meisten Regionen entspannt. Die Hochwassernachrichtenzentrale meldete am Freitag weiter fallende Pegelstände an den meisten Messpunkten. Lediglich in den mittleren und unteren Verläufen von Werra und Saale würden noch langsame Anstiege beobachtet. Da für Freitag mitunter erneut Tauwetter angekündigt ist, sei es aber möglich, dass auch andere Pegel wieder steigen.

Angespannt ist die Lage derzeit lediglich in Bad Salzungen, dort hat die Werra einen Pegel von gut eineinhalb Meter über dem Jahresmittelwert erreicht. Einen offiziellen Messpunkt des Landesamtes für Umwelt gibt es in Bad Salzungen nicht, die Stadt spricht aber von Warnstufe drei der kommunalen Hochwassermeldeordnung.

Die Werrawiesen bei Bad Salzungen stehen nahezu vollständig unter Wasser. Am Weinberg wurden am Donnerstag die Hochwasserstege aufgebaut, weil die Straße überschwemmt ist. Dort musste die Feuerwehr bereits einen Keller auspumpen. Am Flößrasen und in der Werrastraße sind Parkplätze gesperrt. Mit Sandsäcken wurden in Allendorf Grundstücke an einem Werra-Zufluss geschützt. Das Ordnungsamt kontrolliert alle zwei Stunden Pegel, Durchlässe und Brücken.