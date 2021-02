In Thüringen ist in den kommenden Tagen keine akute Hochwassergefahr zu befürchten. Wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mitteilte, werden die Wasserstände in den kommenden drei Tagen vermutlich nur leicht steigen. Der Schnee würde nach der aktuellen Wetterprognose kontinuierlich und nur tagsüber schmelzen. Dabei werde die Schneeschmelze im Thüringer Becken beginnen, hier sei zuerst mit steigenden Pegeln zu rechnen.