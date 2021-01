Nach Regenfällen und Tauwetter bleibt die Lage an den Flüssen in Thüringen weitgehend entspannt. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wurden am Samstag zwar an einigen Flüssen höhere Wasserstände gemessen, doch nur am Pegel Eisenhammer der Auma wurde die erste Warnstufe überschritten.

An der Werra bei Meiningen und am Pegel Ebenhards wurde der Meldebeginn - die Vorwarnstufe - erreicht, ebenso an der Ulster bei Unterbreizbach und an der Nahe bei Hinternah.

Seit Freitag gilt für weite Teile West- und Südthüringens eine Hochwasserwarnung. Wegen des Tauwetters wird ein weiterer Anstieg der Pegel erwartet. An der Saale in Ostthüringen wird der Stauraum der Talsperren seit Wochenbeginn kontrolliert entlastet, dort hatte das Tauwetter bereits Ende vergangener Woche zu einem Anstieg der Wasserstände geführt. Ein Hochwasserbereich im Unterlauf der Talsperren sei aber noch nicht erreicht, hieß es am Freitag. Die Werra in Eisfeld am Freitag. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Überflutungen auch in Hessen und Bayern

Auch im benachbarten Hessen sind Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, vor allem in Mittel- und Osthessen. An vier Pegeln wurde die höchste Hochwasser-Meldestufe überschritten.