Weitere Regenfälle und Tauwetter haben die Hochwassersituation in Südthüringen verschärft. Laut Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesumweltamts gilt seit Donnerstagmorgen für drei Flusspegel die zweithöchste Alarmstufe 2. Betroffen sind Eisfeld und Hildburghausen-Ebenhards an der Werra und Hinternah am Werra-Zufluss Nahe. Für den Werrapegel Meiningen und den Pegel Unterbreizbach-Räsa des Zuflusses Ulster gilt die niedrigere Alarmstufe 1. Überfluteter Garten in Hildburghausen. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

In Hildburghausen errichteten Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen rund um das Stadttheater Schutzwände und stapelten Sandsäcke. Niedrig gelegene Gebiete in der Stadt wie Gärten oder Grünflächen nahe des Flusses sind bereits überschwemmt. Feuerwehrleute verstärken eine transportable Hochwasser-Schutzwand am Stadttheater Hildburghausen mit Sandsäcken. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

Straße im Kreis Sonneberg wegen Überflutung gesperrt

Zudem gibt es erste Behinderungen im Verkehr. Die Straße zwischen Heubisch und der B4 im Kreis Sonneberg wurde am Mittwochabend gesperrt. Das Gebiet zwischen den Sonneberger Ortsteilen Unterlind und Oberlind wird als sogenannte Flutmulde genutzt, die bei Hochwasser vom Fluss Steinach geflutet werden kann. Brücke in Hildburghausen am Donnerstagmorgen. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

Durch Schmelzwasser standen in der Nacht zum Donnerstag zudem einige Straßen stellenweise unter Wasser. Betroffen waren nach Angaben der Polizei Straßen in Sachsenbrunn, Henfstädt und Themar im Landkreis Hildburghausen sowie Lauscha im Landkreis Sonneberg. Grünfläche nahe der Werra in Hildburghausen unter Wasser. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

Steigende Pegel auch in Ostthüringen