Das letzte Hochwasser in Geismar im Eichsfeld war 2004; in der Nachbargemeinde Lengenfeld unterm Stein 2013. Die Hochwasser haben gezeigt, dass der durch beide Orte fließende Fluss namens Frieda bei Starkregen zu wenig Ausweichflächen hat. Außerdem fehle ein Rückhaltebecken, das zusätzlich größere Wassermassen aufnehmen kann, sagt Geismars Bürgermeister Martin Kozber (CDU). Stärker berücksichtigt werden soll auch, dass die Frieda mitten durch Lengenfeld unterm Stein und eng bebaute Gassen fließe. Die Frieda in Geismar Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Arbeitsgemeinschaft erarbeitet Hochwasser-Schutzkonzept

Rund 50.000 Euro hat das Konzept gekostet. Dafür haben vor vier Jahren die Eichsfeld-Gemeinden Sickerode, Geismar, Schimberg, Großbartloff und die Landgemeinde Südeichsfeld im Unstrut-Hainich-Kreis eine kommunale Arbeitsgemeinschaft gegründet und mit den Plänen für einen besseren Hochwasserschutz begonnen. Das mittlerweile fertige Konzept mit Rückhaltebecken, Flusserweiterungen und Wehr-Umbau liegt vor, es soll bis 2022/23 umgesetzt werden. Weil Frieda, Rosoppe und Rode zu den Flüssen zweiter Ordnung gehören, müssen sich die Kommunen selbst kümmern. Fördermittel verteilt die Thüringer Aufbaubank. Thüringenweit haben erste Kommunen so ein Konzept erarbeitet. Geismars Bürgermeister Martin Kozber zeigt auf den tiefsten Punkt des Ortes, der bei Hochwasser zuerst überflutet wird. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Ausgaben für Hochwasserschutz verdreifacht

Seit 2013 gibt es ein Landesprogramm Hochwasserschutz mit ersten sichtbaren Schutzbauten. Für insgesamt 1.525 Flusskilometer ist der Freistaat verantwortlich. Das sind Flüsse mit Hochwasserrisiko wie zum Beispiel Weiße Elster, Pleiße, Saale, Ilm, Werra und Gera. Seit 2013 hat der Freistaat seine Ausgaben für den Hochwasserschutz verdreifacht; in diesem Jahr werden es 26 Millionen Euro sein.

Die Weiße Elster, die Pleiße, Gera, Werra, Hörsel sind inzwischen sicherer geworden. Die Ilm und weitere Gewässer werden im Landesprogramm bis 2028 stärker berücksichtigt. "Moderner Hochwasserschutz ist eine Generationenaufgabe", sagt Karsten Pehlke, Referatsleiter im Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Zehn Jahre und mehr Projekt-Laufzeit sei normal. Und: "Wir müssen in die Breite gehen." Gemeint ist damit, dass den Flüssen für den Hochwasserfall mehr Platz eingeräumt wird. Daraus ergeben sich Konflikte mit Flächennutzern; das gilt auch für zu eng bebaute Stellen. Beispielsweise mussten an der oberen Werra in Eisfeld im Kreis Hildburghausen Gebäude abgerissen werden. Das aktuell größte Hochwasserschutzprojekt befindet sich in Eisenach. Dort gibt es eine Schadenspotential von 200 Millionen Euro. Investiert werden rund 90 Millionen Euro - 5.200 Einwohner und viele Gewerbeflächen werden geschützt.

Nach weiteren Lösungen wird gesucht

Für die 200 Kilometer Deiche entlang der Gera unterhalb von Erfurt und der Unstrut unterhalb von Straußfurt werden laut Landesamt derzeit noch Lösungen gesucht. Die Deiche dort sind oftmals nicht hoch genug und baulich nicht mehr auf dem notwendigen Stand. Entlang der Unstrut gibt es inzwischen vier Konzepte in verschiedenen Bearbeitungsständen. Ein Projekt an der Unstrut im Mühlhäuser Ortsteil Görmar befindet sich im Genehmigungsverfahren. Hier haben vor 19 Jahren die Planungen begonnen. Auch für die Zorge im Südharz sind Pläne sehr konkret. Für die Bewohner von Windehausen, Bielen und Görsbach können aufatmen; allerdings können bis zum Baubeginn zwischen zwei und vier Jahre vergehen, heißt es aus dem Landesamt. Juni 2013: Ein Teil der Greizer Innenstadt ist vom Hochwasser der Weißen Elster überschwemmt. Bildrechte: MDR/Daniel Baumbach

Wenn es Tauwetter gibt, werden die Menschen in den Hochwassergebieten nervös, weiß Karsten Pehlke. Die Folgen des Hochwassers 2013, das seinen Schwerpunkt in Ostthüringen an Pleiße und Weiße Elster hatte, stecken den Menschen noch in den Knochen. Wichtig sei es, alle drei Säulen des Hochwasserschutzes im Blick zu haben. Neben dem technischen Hochwasserschutz sind der Rückhalt und die Hochwasservorsorge wichtig.

Informationsportale zu Flusspegeln